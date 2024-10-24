Рахункова палата провела перший в історії аудит ефективності Пенсійного фонду — Finance.ua

Рахункова палата провела перший в історії аудит ефективності Пенсійного фонду Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Рахункова палата провела перший в історії аудит ефективності Пенсійного фонду

Рахункова палата провела аудит стійкості Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

«Рахункова палата провела аудит ПФУ та підтвердила, що в умовах війни і обмежених ресурсів Уряду України вдалось забезпечити стабільність роботи пенсійної системи», — сказано в повідомленні.

Читайте також Які доплати отримають пенсіонери у 2025 році

Водночас у ході аудиту виявлено фактори, що обтяжують бюджет ПФУ.

Разом з тим Рахункова палата відзначила своєчасну виплату пенсій для понад 10 млн пенсіонерів.

«Забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам Проекту РЕАСЕ, зокрема, й Уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд)», — додали в Мінсоцполітики.

Читайте також У ПФУ пояснили, за яких умов можуть припинити нараховувати пенсію та як поновити виплати

Рахункова палата виявила недоліки в управлінні коштами та процесами реалізації Проєкту РЕАСЕ в ПФУ і Мінфіні. Зокрема, до звітів на відшкодування за Проєктом РЕАСЕ були необґрунтовано включені видатки на виплату окремих видів пенсій одержувачам, які мали відношення до військової служби (становили лише 0,1% сум, поданих до відшкодування, питома вага — несуттєва). Окрім цього, через помилковий механізм розрахунку показників результативності Проєкту, фактичні показники результативності за 2022 рік були незначною мірою викривлені, а механізм звітування ПФУ та Казначейства перед Мінфіном за Проєктом був недосконалим, оскільки показники звітів були неспівставними.

Виклики ПФУ, пов’язані з війною та соціально-демографічною кризою

Станом на 2024 рік в Україні налічується більше 10 млн пенсіонерів ­- це близько третини населення. При цьому упродовж 2021−2023 років і І кварталу 2024 року тенденція до скорочення чисельності застрахованих осіб була досить стрімкою. Якщо на початку 2021 року навантаження на 1000 застрахованих осіб становило 868 пенсіонерів, то на початку 2024 року — уже 945 осіб. Всі демографічні показники свідчать про те, що в перспективі частка населення похилого віку постійно зростатиме одночасно зі зменшенням рівня зайнятого населення.

Значним викликом було й те, що за період, охоплений аудитом, борги підприємств, установ, організацій перед ПФУ зросли до 50,3 млрд грн. При цьому зменшилася чисельність найманих працівників, а прогнозні показники зростання фонду оплати праці — не досягнені. Невирішеною залишалася і проблема заборгованості ПФУ в частині виконання рішень суду, джерел для погашення якої немає взагалі.

Проблеми з пріоритетністю дій та ідентифікацією пенсіонерів

Аудитори встановили, що плани пріоритетних дій уряду та роботи Мінсоцполітики у частині пенсійного забезпечення не враховували особливостей воєнного стану, а Кабмін істотно порушував терміни затвердження бюджету ПФУ, що негативно впливало на ефективність функціонування та управління його коштами.

Аудитори виявили понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих рф територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації. На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7% всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.

Інша суттєва проблема — прогалини та колізії в законодавстві, що регулює пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю, військових пенсіонерів та пенсіонерів, які проживають в зонах радіоактивного забруднення/гірській місцевості. Так, щонайменше 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

Непоодинокими є факти масової реєстрації пенсіонерів за однією адресою (від 6 до 30 осіб) в зонах радіоактивного забруднення/гірській місцевості, що передбачає отримання підвищених виплат.

Рекомендації Рахункової палати

«За результатами аудиту Рахункова палата, зокрема, рекомендує здійснити економію видатків бюджету через удосконалення нормативно-правових актів з питань пенсійного забезпечення окремих категорій громадян та підвищення результативності механізмів ідентифікації пенсіонерів й верифікації пенсійних виплат», — зазначила під час засідання голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Довідка Finance.ua:

раніше президент Зеленський провів засідання РНБО, на якому розглядалася ситуація з МСЕК і зловживання посадовими особами при отриманні інвалідності. Зеленський зазначив, що затвердив указом перелік рішень РНБО, «які повернуть справедливість».

на виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Крім того, буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.