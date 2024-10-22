Які доплати отримають пенсіонери у 2025 році — Finance.ua

Які доплати отримають пенсіонери у 2025 році Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Які доплати отримають пенсіонери у 2025 році

У 2025 році пенсії українців збільшаться у зв’язку з проведенням щорічної індексації у березні. Крім того, окремі категорії матимуть змогу отримувати доплати до основної пенсії. Про це йдеться у матеріалі « 24 Каналу ».

Якщо пенсія особи, яка досягла 65 років, нижча за 40% від мінімальної зарплати, то їй автоматично буде нараховано доплату до цього мінімуму. Це передбачено й у 2025 році.

Пенсіонери, яким 2025 року виповниться 70 років, зможуть отримувати спеціальні вікові надбавки. Вони призначаються автоматично з дня, коли людина досягає певного віку. Розмір виплат залежить від вікової категорії.

Так, особи віком від 70 до 74 років отримуватимуть щомісяця по 300 гривень, пенсіонери від 75 до 79 років — 456 гривень. Найвищий розмір надбавки 570 гривень передбачено для громадян віком від 80 років та старших.

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Крім того, з 1 березня 2025 року має відбутися індексація, яка торкнеться більшої частини пенсіонерів. Розмір індексації поки невідомий, але 2024 року він становив майже 8%. В результаті розмір мінімального підвищення становив 100 гривень, а максимального — 1500 гривень.

Довідка Finance.ua:

За даними Пенсійного фонду, налічується близько 11 млн осіб, та фізосіб-платників податків, з яких ці пенсійні податки й збирають. Останніх, за даними ДПС, також налічується близько 11 млн осіб. Тобто вже сьогодні один офіційно працюючий українець утримує одного пенсіонера.

Станом на липень 2024 року, найвища середня пенсія була у Києві (7940,27 гривень), що на 36,5% більше за середню по країні. Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні.



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