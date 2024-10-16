Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера — Finance.ua

Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера

За даними Пенсійного фонду, налічується близько 11 млн осіб, та фізосіб-платників податків, з яких ці пенсійні податки й збирають. Останніх, за даними ДПС, також налічується близько 11 млн осіб.

Іншими словами, вже сьогодні один офіційно працюючий українець утримує одного пенсіонера.

Для порівняння: на початку незалежності в Україні одного пенсіонера «годували» шість працівників.

При цьому, як попереджають в Інституті демографії та соціальних досліджень, за будь-якого ймовірного сценарію демографічного розвитку України рівень старіння населення зростатиме, а коефіцієнт потенційної підтримки, на яку можуть розраховувати люди похилого віку, — знижуватися.

«В країні спостерігається депопуляція, населення скорочується, зокрема працездатного віку. У працездатний і дітородний вік входять нечисленні покоління, які були народжені в 1990-х і 2000-х роках, коли народжуваність була дуже низькою. А виходять на пенсію більш численні покоління, які були народжені на початку 1950-х і 1960-х років. Це, безумовно, ускладнює життя для пенсійної системи. Але не можна абсолютизувати тільки демографічний фактор. Тим паче, що переломити його ми ніяк не можемо. Але також слід пам’ятати, що пенсії — незалежно від механізмів їх фінансування — визначаються обсягом поточного національного доходу, який можна розподілити», — зазначили в Інституті. Але в міністерстві соцполітики запевняють, що гроші на ці цілі знайшли. «Ми плануємо, що гроші на це будуть. Інакше ми б це не анонсували», — заявила міністр праці та соціальної політики України Жолнович, додавши, що одномоментно пенсії все-таки суттєво не зростуть.

«З огляду на те, що в планах наступного року двічі перерахувати пенсії: один раз — традиційна індексація у березні, а вдруге — перерахунок у липні, — це не буде суттєвого перерахунку. Ми будемо змушені йти до кінцевої цифри поетапно. Але це буде чіткий механізм, який дасть людям можливість розуміти, що їхні пенсії збільшуватимуться щороку не лише на рівень інфляції, а й на рівень розбіжності у розмірі між пенсіями», — прокоментувала Жолнович.

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Довідка Finance.ua:

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Про це нагадав Урядовий портал.

Українці, що мають стаж менше 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років. При умові, якщо дозволяє сукупний дохід сім"ї.

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