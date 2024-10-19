У яких країнах найкраща та найгірша пенсійна система (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах найкраща та найгірша пенсійна система (інфографіка) Вчора 16:07 — Світ

У яких країнах найкраща та найгірша пенсійна система (інфографіка), Фото: freepik

Пенсійна система Нідерландів визнана найкращою у світі, за нею йдуть Ісландія, Данія та Ізраїль.

Ці дані представлені в Глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute, підготовленому міжнародною консалтинговою компанією Mercer, повідомляє Bloomberg.

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У звіті наголошується, що хоча провідні пенсійні системи працюють добре, у всьому світі існують демографічні проблеми для пенсійної системи.

«Ми просто не народжуємо дітей та живемо довше. Якщо об’єднати населення, яке старіє, та меншу кількість платників податків з державним боргом та очікуванням державних пенсій, щось має десь піти на спад», — сказав один із авторів доповіді Девід Нокс.

Зростання тривалості життя та зниження народжуваності поряд із високими відсотковими ставками та зростанням вартості медичного обслуговування збільшили тиск на державні бюджети у плані підтримки пенсійних програм, йдеться у звіті.

Це, зокрема, сприяло загальному зниженню індексних показників цього року.

Демографічні зміни означають, що країнам потрібен гнучкіший підхід до виходу на пенсію, а не встановлення певного віку для припинення роботи, додав Нокс.

США посіли 29 місце у рейтингу, Британія — 11, Японія — 36, Китай — 31. До трійки найгірших країн увійшли Індія, Аргентина та Філіппіни.

Довідка Finance.ua:

вже сьогодні один офіційно працюючий українець утримує одного пенсіонера. Для порівняння: на початку незалежності в Україні одного пенсіонера «годували» шість працівників;

українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу;



найвищий середній розмір пенсій зафіксовано у м. Києві — там він склав 7 971,08 грн.



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