Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка) — Finance.ua
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Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)

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Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)
Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)
У 2023 році в ЄС приблизно 4,9% людей віком від 16 років повідомили, що протягом життя зазнавали житлових труднощів (ситуація, коли людина не мала власного житла і була змушена залишатися в тимчасовому житлі).
Цей відсоток був значно вищим для людей, яким загрожує бідність або соціальна ізоляція (8,5%).
Про це пише Євростат.
Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)
На рівні ЄС люди у віці від 16 до 29 років і від 30 до 54 років повідомили про найвищий рівень труднощів з орендою, 14,8% і 14,7%, відповідно, тоді як цей показник знизився до 12,8% для людей у ​​віці від 55 до 64 років і 6,7% для людей у ​​віці 65 років або більше.
Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)
Дані показують, що люди різного віку, яким загрожує бідність або соціальна ізоляція, найбільше страждають від труднощів з орендою. Однак з віком ця закономірність зменшується.
Якщо дивитися на людей, яким загрожує бідність або соціальна ізоляція, труднощі з орендою були вищими — 27,7% для людей віком 30−54 років, потім 24,0% для людей віком від 55 до 64 років і 22,1% для людей віком від 16 до 29 років.
Серед осіб віком 65 років і старше 12,9% тих, кому загрожує бідність або соціальна ізоляція, повідомили, що мають труднощі з орендою житла, це найменша частка.
Житло та оренда: країни ЄС з найвищим рівнем житлових труднощів (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Житлові труднощі визначаються як ситуації, коли особа не мала власного житла (у власності чи в оренді) і була змушена залишатися з друзями чи родиною, використовувати термінове чи тимчасове житло, жити в місці, яке не призначене для постійного житла, або спати у публічному просторі.
  • Труднощі з орендою виникають, коли особа не може покрити вартість свого житла протягом останніх 12 місяців, використовуючи власні ресурси, не позичаючи гроші, не беручи кредит або вдаючись до інших фінансових засобів для оплати оренди.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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