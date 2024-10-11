У ЄС зросла кількість українських біженців: які країни обирають — Finance.ua

У ЄС зросла кількість українських біженців: які країни обирають Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

У ЄС зросла кількість українських біженців: які країни обирають

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це свідчать дані Євростату.

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Найбільшу кількість біженців з України прийняли:

Німеччина (1,12млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС);

Польща (975,19 тис.; 23,4%);

Чехія (376,88 тис.; 9,1%).

У серпні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла:

у Німеччині (на 11 730; +1,1%);

Чехії (на 7 275 тис.; 2%);

Румунії (на 3 050, 1,8%).

Кількість осіб з таким статусом зменшилася:

у Польщі (на 1 015 тис.; -0,1%);

Франції (на 680 осіб; -1,1%);

Люксембурзі (на 10, -0,3%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (34,6), Литві (27,6) і Польщі (26,6), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,3 на тис. осіб.

Нагадаємо, за даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб.

Як свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.

Українські біженці давно перестали бути «тягарем» для Європи і тепер роблять значний внесок у її економічне благополуччя.

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