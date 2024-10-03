В Україну можуть не повернутися до 3,3 мільйона біженців — Центр економічної стратегії — Finance.ua
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В Україну можуть не повернутися до 3,3 мільйона біженців — Центр економічної стратегії

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В Україну можуть не повернутися до 3,3 мільйона біженців — Центр економічної стратегії
В Україну можуть не повернутися до 3,3 мільйона біженців — Центр економічної стратегії
За даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб.
Про це йдеться у Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 30 вересня 2024 року.

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Реальна чисельність тих, хто не повернеться в Україну, буде залежати від тривалості збройної агресії.
Водночас, як зазначається в Стратегії демографічного розвитку України, станом на кінець травня 2024 року загальна кількість українців, які перебували за кордоном, становила 5 млн осіб.
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Основними причинами неповернення є невпевненість у безпеці (47%), відсутність роботи та засобів до існування (31%), недостатній доступ до базових послуг, таких як охорона здоров’я та інфраструктура (22%), а також недоступність якісної освіти для дітей (15%).
Згідно з дослідженням, серед біженців значну частку становлять діти та підлітки, що може призвести до серйозних демографічних втрат для країни. Неповернення молодого покоління погіршить і без того складну демографічну ситуацію в Україні, що матиме негативні наслідки для її майбутнього.
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Крім того, можливе возз’єднання українських сімей за кордоном після скасування воєнного стану також може спричинити подальший відтік населення. Жінки, які знайшли роботу і житло за кордоном, можуть мотивувати своїх чоловіків до переїзду. Одночасно прогнозується зростання кількості розлучень, що ще більше знизить шанси на повернення українських жінок додому.
Додамо, що раніше Міжнародний валютний фонд опублікував прогноз, згідно з яким якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому після її завершення. За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 22 жовтня 2023 року, в усьому світі було зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких — у Європі.
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