Угорщина хоче створити «антиукраїнський» альянс у ЄС разом із Чехією та Словаччиною

Угорщина прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною для формування в Європейському Союзі альянсу, скептичного щодо підтримки України.

Про це пише Politico з посиланням на радника прем’єр-міністра Угорщини Балажа Орбана.

Новий політичний союз

За словами радника, Віктор Орбан планує налагодити співпрацю з Андреєм Бабішем, лідером правопопулістської партії, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Вони планують узгодити позиції перед засіданнями Європейської ради та проводити спільні зустрічі перед самітами.

Хоча формальний політичний союз ще не створено, його поява може ускладнити ухвалення рішень щодо фінансової та військової підтримки України в ЄС. Подібне вже працювало під час міграційної кризи 2015 року. Тоді діяла «Вишеградська четвірка» (V4): Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Група просувала сильні зовнішні кордони ЄС, просімейну політику та виступала проти обов’язкового розподілу мігрантів.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Вишеградська четвірка фактично розпалася: Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина — протилежну.

Нова конфігурація, яку пропонує Орбан, передбачає створення «Вишеградської трійки» без участі Польщі.

Натомість Роберт Фіцо та Андрій Бабіш неодноразово виступали за діалог із москвою замість посилення санкцій. Бабіш також критикував подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС, а чинний міністр закордонних справ Чехії попередив у коментарі Politico, що у разі приходу Бабіша до влади він «стане маріонеткою Орбана» в Європейській раді.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Угорщина виступила проти пропозиції Євросоюзу створити фонд обсягом $108 млрд, спрямований на підтримку України, стверджуючи, що підтримка цієї ініціативи буде означати «фінансування війни». «У Європи немає грошей, але є гроші на війну. Тоді завжди можна знайти 108 мільярдів доларів», — заявляв у липні Балаш Орбан, радника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також словацький прем’єр Роберт Фіцо та Віктор Орбан виступили проти закликів відмовитися від російської нафти. «Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже, згідно з міжнародним правом, саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявляв Фіцо.

