0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Угорщина хоче створити «антиукраїнський» альянс у ЄС разом із Чехією та Словаччиною

Світ
74
Угорщина хоче створити «антиукраїнський» альянс у ЄС разом із Чехією та Словаччиною
Угорщина хоче створити «антиукраїнський» альянс у ЄС разом із Чехією та Словаччиною
Угорщина прагне об’єднатися з Чехією та Словаччиною для формування в Європейському Союзі альянсу, скептичного щодо підтримки України.
Про це пише Politico з посиланням на радника прем’єр-міністра Угорщини Балажа Орбана.

Новий політичний союз

За словами радника, Віктор Орбан планує налагодити співпрацю з Андреєм Бабішем, лідером правопопулістської партії, яка перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Вони планують узгодити позиції перед засіданнями Європейської ради та проводити спільні зустрічі перед самітами.
Хоча формальний політичний союз ще не створено, його поява може ускладнити ухвалення рішень щодо фінансової та військової підтримки України в ЄС. Подібне вже працювало під час міграційної кризи 2015 року. Тоді діяла «Вишеградська четвірка» (V4): Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Група просувала сильні зовнішні кордони ЄС, просімейну політику та виступала проти обов’язкового розподілу мігрантів.
Читайте також
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Вишеградська четвірка фактично розпалася: Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина — протилежну.
Нова конфігурація, яку пропонує Орбан, передбачає створення «Вишеградської трійки» без участі Польщі.
Натомість Роберт Фіцо та Андрій Бабіш неодноразово виступали за діалог із москвою замість посилення санкцій. Бабіш також критикував подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС, а чинний міністр закордонних справ Чехії попередив у коментарі Politico, що у разі приходу Бабіша до влади він «стане маріонеткою Орбана» в Європейській раді.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Угорщина виступила проти пропозиції Євросоюзу створити фонд обсягом $108 млрд, спрямований на підтримку України, стверджуючи, що підтримка цієї ініціативи буде означати «фінансування війни». «У Європи немає грошей, але є гроші на війну. Тоді завжди можна знайти 108 мільярдів доларів», — заявляв у липні Балаш Орбан, радника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Також словацький прем’єр Роберт Фіцо та Віктор Орбан виступили проти закликів відмовитися від російської нафти. «Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже, згідно з міжнародним правом, саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс», — заявляв Фіцо.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems