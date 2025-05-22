Євродепутати закликають Брюссель припинити фінансування Угорщини — Finance.ua

Євродепутати закликають Брюссель припинити фінансування Угорщини
Група депутатів Європейського парламенту закликала Брюссель припинити фінансування для Угорщини, звинувативши країну в обмеженні свобод і підриві демократії, недотриманні законодавства та європейських цінностей.
Про це повідомляє LRT.
Як зазначається, Угорщина під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив мільярди євро через такі питання, як поводження із шукачами притулку та підозри в корупції.
У листі, підписаному 26 депутатами ЄП, стверджується, що Угорщина не лише не прагне поліпшень, а натомість «спостерігається подальша тривожна регресія». Зокрема, у зверненні згадується нещодавно ухвалений закон щодо заборони ЛГБТК-прайдів у Будапешті, а також реформи, метою яких є підрив незалежності судів і придушення критиків уряду.
«Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти», — заявляють євродепутати.
Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали представники інших парламентських фракцій, включно з правоцентристською Європейськю народною партією, центристською «Оновимо Європу» і Соціал-демократичною партією.
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