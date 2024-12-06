Орбан погрожує ЄС ветувати наступний довгостроковий бюджет, висунув свої вимоги — Finance.ua
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Орбан погрожує ЄС ветувати наступний довгостроковий бюджет, висунув свої вимоги

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на наступний довгостроковий бюджет Європейського союзу (ЄС), якщо його країні не розблокують кошти, що були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, мова йде про семирічний бюджет ЄС з 2028 року, який вимагатиме одностайності серед усіх членів політичного блоку тоді, коли Орбан вже має досвід затягування спільних рішень.
«Угорщина, безсумнівно, отримає ці кошти. Кошти, які ми не отримаємо у 2025 і 2026 роках, нам доведеться отримати у 2027 і 2028 роках, тому що якщо ми цього не зробимо, то ЄС не матиме бюджету, тому що я не погоджуся на це», — заявив він в інтерв’ю державному радіо Угорщини.
Bloomberg додає, що, за словами фінансових експертів, близько 20 мільярдів євро (приблизно 21,1 мільярда доларів), які наразі утримує ЄС через конфлікт з Угорщиною, є одним із серйозних викликів для економіки країни. Минулого тижня рейтингове агентство Moody’s Investors Service змінило прогноз щодо боргового рейтингу Угорщини зі «стабільного» на «негативний». Таке рішення пояснюється погіршенням перспектив для угорського уряду в розв’язанні суперечки з ЄС.

Суперечності між Угорщиною та ЄС

Протягом останніх років, на тлі повномасштабної війни в Україні, між Угорщиною та Європейським Союзом (ЄС) загострилися суперечки, особливо з політичних і фінансових питань. Однією з основних тем конфлікту став пакет фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 мільярдів євро на підтримку України в період 2024−2027 років.
Угорщина заблокувала схвалення цього пакету, вимагаючи розмороження 30 мільярдів євро, які ЄС утримує через критику ситуації з верховенством права та корупцією в країні. Втім, раніше Європейська комісія вирішила зняти блокування з 10 мільярдів євро, щоб отримати угорську згоду на старт переговорів про членство України в ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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