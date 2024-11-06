Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України — Finance.ua
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Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України

Казна та Політика
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Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України
Орбан пропонує запровадити нову європейську стратегію щодо України
Після перемоги на виборах кандидата у президенти США Дональда Трампа прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку про створення нової європейської стратегії у питаннях України.
Про це повідомляє Magyar Nemzet.
Орбан заявив, що перемога республіканців на виборах нібито змушує європейських лідерів замислитися, чи зможе Європа самостійно продовжувати військову та фінансову підтримку України.
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«Існують серйозні сумніви щодо цього, тому буде потрібна нова європейська стратегія», — сказав він, додавши, що перші кроки в цьому напрямку можуть бути зроблені на неформальному саміті ЄС.
Угорський прем’єр зазначив, що найскладнішим питанням є доля $50 млрд євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.
Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.
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