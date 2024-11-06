Найдорожчі вибори в історії США: скільки витратили Трамп і Гарріс на свою передвиборчу кампанію — Finance.ua
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Найдорожчі вибори в історії США: скільки витратили Трамп і Гарріс на свою передвиборчу кампанію

Світ
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Найдорожчі вибори в історії США: скільки витратили Трамп і Гарріс на свою передвиборчу кампанію
Найдорожчі вибори в історії США: скільки витратили Трамп і Гарріс на свою передвиборчу кампанію
Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс зібрали на свою передвиборчу кампанію $4,2 млрд, а витратили $3,5 млрд. Це найдорожчі вибори в історії США.
Про це повідомляє Financial Times.
Камала Гарріс залучила більше коштів — понад 2,3 млрд доларів і витратила 1,9 млрд доларів. Трамп залучив трохи більше 1,8 млрд доларів і витратив 1,6 млрд доларів.
Інфографіка: Financial Times
Інфографіка: Financial Times
Основна частина грошей пішла на сім хитких штатів, які великою мірою визначатимуть підсумки виборів. Лише Гарріс витратила там понад 1 мільярд доларів на традиційну рекламу та рекламу в соціальних мережах. Загалом дві кампанії та зовнішні групи витратили майже 1,5 мільярда доларів на рекламу в семи критичних штатах.
Трамп також сплачував великі суми на судові справи проти себе, причому понад 100 мільйонів доларів — або 14% від усіх витрат — пішли на його судові витрати.
Інфографіка: Financial Times
Інфографіка: Financial Times

Довідка Finance.ua:

  • 5 листопада мільйони американців проголосували на виборчих дільницях у США.
  • на виборчих дільницях у США все ще підраховують голоси, але ситуація уже більш-менш зрозуміла. Трамп впевнено лідирує у всіх хитких штатах, що є головним полем битви кандидатів на посаду президента.
  • в США на виборах голосують не так, як в Україні. Спочатку там голосує населення, а потім, залежно від його волевиявлення, від кожного штату голосувати відправляються делегати від колегії виборників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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