Ryanair запускає нові маршрути із польського міста

Світ
Ірландський лоукостер Ryanair розширює польотну програму з польського міста Вроцлава.
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.
Оновлений зимовий розклад Ryanair включає 38 маршрутів, зокрема шість нових:
  • Ньюкасл (Велика Британія);
  • Лондон-Лутон (Велика Британія);
  • Севілья (Іспанія);
  • Пескара (Італія);
  • Ламеція (Італія);
  • Афіни (Греція).
«Базуючи у Вроцлаві сім літаків, Ryanair зміцнює свої позиції найбільшого перевізника в регіоні, сприяючи розвитку туризму, створенню робочих місць та економіки Нижньої Сілезії. Цього року авіакомпанія перевезе понад 2,5 мільйона пасажирів до Вроцлава і назад, пропонуючи їм ще ширший вибір напрямків по всій Європі», — йдеться у повідомленні.
Також Ryanair ввела спеціальні ціни на рейси через аеропорт Вроцлава: квитки коштують від 119 злотих. Пропозиція діє обмежений час при купівлі квитків на офіційному сайті Ryanair.
Раніше Finance.ua повідомляв, що генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.
За матеріалами:
Finance.ua
