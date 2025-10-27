Ryanair запускає нові маршрути із польського міста Сьогодні 07:19 — Світ

Ryanair запускає нові маршрути із польського міста

Ірландський лоукостер Ryanair розширює польотну програму з польського міста Вроцлава.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Оновлений зимовий розклад Ryanair включає 38 маршрутів, зокрема шість нових:

Ньюкасл (Велика Британія);

Лондон-Лутон (Велика Британія);

Севілья (Іспанія);

Пескара (Італія);

Ламеція (Італія);

Афіни (Греція).

«Базуючи у Вроцлаві сім літаків, Ryanair зміцнює свої позиції найбільшого перевізника в регіоні, сприяючи розвитку туризму, створенню робочих місць та економіки Нижньої Сілезії. Цього року авіакомпанія перевезе понад 2,5 мільйона пасажирів до Вроцлава і назад, пропонуючи їм ще ширший вибір напрямків по всій Європі», — йдеться у повідомленні.

Також Ryanair ввела спеціальні ціни на рейси через аеропорт Вроцлава: квитки коштують від 119 злотих. Пропозиція діє обмежений час при купівлі квитків на офіційному сайті Ryanair.

Раніше Finance.ua повідомляв , що генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.