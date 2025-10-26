0 800 307 555
Україна серед лідерів за дешевизною інтернету: які ще країни потрапили до ТОП-5

Світ
52
Залежно від того, в якій точці світу ви перебуваєте, сума, яку ви щомісяця витрачаєте на інтернет, може сильно варіюватися. Одні країни просять за вихід у мережу лічені долари, тоді як в інших за стабільне з’єднання доводиться платити в сотні разів більше.
Нове дослідження, на яке посилається SlashGear, виявило країни з найдорожчим і найдешевшим широкосмуговим інтернетом.
Країна, де люди жителі витрачають найбільше грошей на домашній інтернет — це Соломонові Острови, архіпелаг у південній частині Тихого океану.
Середня вартість підключення тут становить близько $457,84 на місяць (~19 000 грн).
Для порівняння, середня світова ціна інтернету становить ~56 доларів на місяць, а в регіоні Океанії — близько $105.
ТОП-5 країн з найдорожчим інтернетом:
  • Соломонові Острови — $457 на місяць;
  • Бурунді — $304 на місяць;
  • Острови Теркс і Кайкос — $202 на місяць;
  • Віргінські острови — $189 на місяць;
  • Бермуди — $185 на місяць.
На іншому кінці спектра розташовані країни з найдешевшим інтернетом. Тут лідирує Судан: середня вартість цієї послуги становить всього $2,40 на місяць. За ним ідуть Аргентина ($5,17) і Білорусь ($7).
Україна також входить до ТОП-5 країн із найдешевшим інтернетом, із середньою вартістю 7,35 доларів на місяць (300 грн). Середній щомісячний інтернет-пакет у Єгипті становить 8,31 долара.
За швидкістю інтернету Україна посідає 70 місце із середнім показником 84.4 Мбіт/с. Перші три місця в рейтингу займають Сінгапур (324,92 Мбіт/с), ОАЕ (310,05 Мбіт/с) і Гонконг (305,71 Мбіт/с).
За матеріалами:
УНІАН
