Бирка на валізі: експерт з подорожей попередив, що не треба вказувати

З наближенням жовтневих канікул експерти з подорожей попереджають про багажні бирки.

Експерти компанії 1st Move International removals розкрили важливі деталі, які ніколи не слід вказувати під час маркування сумок, оскільки це може зробити вас вразливими до крадіжки особистих даних, шахрайства та навіть крадіжки зі зломом.

Отже Майк Харві, керуючий директор 1st Move International, сказав: «Під час заповнення багажних бирок вкрай важливо знайти баланс між тим, щоб вашу сумку було легко ідентифікувати, та безпекою ваших особистих даних».

Надання занадто великої кількості інформації може наразити вас на крадіжку особистих даних, фінансове шахрайство, крадіжку зі зломом та інші ризики.

Що треба вказати

Слід написати своє повне ім’я, як воно зазначено у вашому паспорті, щоб допомогти авіакомпанії знайти ваш загублений багаж.

Також слід надати номер телефону, щоб з вами могли зв’язатися, а також адресу електронної пошти як ще один спосіб зв’язатися з вами, якщо ваш багаж загубиться, буде вкрадено або втрачено.

Чого слід уникати

Домашня адреса. Це може сповістити злодіїв про те, що ваша власність порожня, поки вас немає.

Цінні речі. Не згадуйте про речі у вашій сумці, щоб не привертати уваги.

Плани подорожей та напрямки. Зберігайте конфіденційність свого маршруту, щоб запобігти неправомірним використанням.

Конфіденційна інформація. Ніколи не вказуйте номери паспортів, номери національного страхування або дані страхового поліса; це наражає вас на ризик шахрайства та афер.

Замки

Також слід врахувати замки, які використовуються на валізах та сумках. Замок на валізі відлякує злодіїв. Хоча рішучі злочинці все ще можуть знайти способи проникнути всередину, замкнена сумка має менше шансів стати мішенню, ніж незамкнена.

Цей додатковий рівень безпеки значно знижує ризик крадіжки речей з вашого багажу під час транспортування або обробки.

Багато замків для багажу бувають різних кольорів або дизайнів, що робить вашу сумку помітною на багажній каруселі. Ця додаткова видимість допомагає вам швидко помітити свою валізу серед моря схожих сумок, зменшуючи ймовірність того, що хтось випадково забере ваш багаж, навіть бант допомагає.

