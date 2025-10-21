США не підтримали план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні Сьогодні 10:33 — Світ

Сполучені Штати не планують приєднатися до ініціативи Європейського Союзу щодо використання заморожених активів Центробанку росії для підтримки України.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

Вашингтон занепокоєний ризиками для ринків

За словами співрозмовників видання, США висловили побоювання, що цей механізм може становити ризик для стабільності фінансових ринків. Деякі джерела зазначили, що Вашингтон просто не висловив чіткої позиції щодо участі в проєкті.

Це стало тимчасовим ударом по планах Євросоюзу, який намагається залучити країни «Групи семи» до схеми, що дозволила б використовувати заморожені активи Центрального банку росії як заставу для отримання кредитів обсягом до €140 млрд (приблизно $160 млрд) для України.

Єврокомісія наразі готує детальний проєкт механізму, але оприлюднить його лише після схвалення лідерами ЄС, ймовірно, на саміті в Брюсселі цього тижня.

У Вloomberg нагадали, що у вересні міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що США відкриті до можливості використання близько $5 млрд російських активів, заморожених на їхній території. «Ми ухвалили резолюцію, яка дозволяє їх конфіскувати, але поки не вирішили, чи будемо це робити», — сказав він тоді.

Побоювання ЄС

Небажання Вашингтона може посилити позиції скептиків усередині Євросоюзу, насамперед Бельгії, де зберігається більшість активів.

Брюссель неодноразово застерігав, що надмірне використання цих коштів може призвести до судових позовів, фінансових ризиків для урядів, втрати довіри до європейських фінансових інститутів і навіть послаблення євро.

Схожі занепокоєння висловлював і Європейський центральний банк. Його президентка Крістін Лагард підтримала ідею використання активів як застави, але наголосила, що це має бути спільне рішення всіх країн, які володіють цими коштами.

Більшість із €280 млрд заморожених російських активів перебуває в Європі, переважно у бельгійському депозитарії Euroclear. Відсоткові прибутки від цих коштів уже спрямовуються на підтримку України, однак ЄС розглядає можливість надання кредитів під заставу цих активів, щоб забезпечити нове фінансування. Такий механізм є юридично та фінансово складним, адже має уникати прямої конфіскації, що може викликати судові позови з боку росії.

Серед інших країн «Групи семи» ініціативу ЄС підтримують Велика Британія та Канада, тоді як Японія займає обережнішу позицію, подібну до американської.

