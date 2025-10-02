росія планує конфіскацію іноземних активів: путін підписав указ Сьогодні 14:31 — Світ

росія може націоналізувати та швидко продати активи іноземних компаній у разі, якщо ЄС ухвалить рішення про використання російських заморожених активів за кордоном.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, наближене до уряду рф.

Президент росії володимир путін підписав указ, який дозволяє здійснювати продаж держмайна за прискореною процедурою. За документом, передпродажна оцінка має проводитися не довше ніж за 10 днів, а реєстрація права власності також відбуватиметься у скорочені строки. Оператором таких угод визначено держбанк «Промсвязьбанк».

Читайте також Як ЄС хоче використати $250 мільярдів активів росії

кремль заявив, що можливі дії ЄС щодо використання прибутків від заморожених російських активів на користь України розцінює як «незаконне захоплення власності» та «крадіжку». «У разі вилучення буде відповідь», — заявив речник президента рф Дмитро Пєсков.

ЄС пропонує залучити €140 млрд для України у вигляді кредитів, забезпечених доходами від знерухомлених активів Центробанку рф. москва може отримати кошти назад, якщо погодиться компенсувати Україні збитки, завдані війною.

Попри війну, в рф і досі працюють сотні західних компаній від банківських груп — від UniCredit та Raiffeisen Bank до корпорацій PepsiCo і Mondelez. Досі москва не переходила до прямої націоналізації їхнього майна, а переважно брала підприємства під тимчасове управління з подальшим продажем обраним покупцям зі значними знижками.

Читайте також У ЄС пояснили, в якому випадку росія може повернути свої заморожені активи

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в кремлі виступили проти угоди, оскільки росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд. Погашення кредиту відбуватиметься лише після того, як Україна отримає репарації від росії за мирною угодою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.