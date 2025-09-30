0 800 307 555
В Німеччині знайдено велике родовище літію (деталі)

Світ
2
Одне з найбільших у світі родовищ літію виявили в Німеччині. Ця знахідка на території Європи може серйозно вплинути на економіку як країни, так і Євросоюзу загалом.
Про це повідомила пресслужба Neptune Energy.
Нагадаємо, літій — один з найважливіших металів для світової економіки через своє широке застосування у виробництві акумуляторів для електромобілів і портативної електроніки. Крім того, літій використовується в металургії для поліпшення властивостей сплавів, у виробництві скла і кераміки, а також у ядерній енергетиці.
Нині розробляють проєкт із видобутку літію в регіоні Альтмарк (Саксонія-Ангальт). У серпні 2025 року міжнародне незалежне агентство з оцінки Sproule ERCE визначило ресурсну базу проєкту в розмірі 43 мільйонів тонн карбонату літію (LCE).
Таким чином, у північній частині Саксонії-Ангальт може бути розташований один із найбільших у світі проєктів із видобутку літію.
За даними Trading economics, ціни на карбонат літію піднялися до 73 900 юанів за тонну з місячного мінімуму в 72 450 юанів 15 вересня. Станом на 19:00 29 вересня ціни на карбонат літію зупинилися на позначці 73 550 юанів за тонну.
Попит
Очікується, що попит на метали для акумуляторів: літій, графіт, нікель, марганець і кобальт, загалом зросте з приблизно 3 мільйонів метричних тонн цього року до 12 мільйонів за наступні десять років, заявив на конференції аналітик Fastmarkets Олів’є Массон.
За матеріалами:
Finance.ua
