Найкращі місяці для поїздки в Італію

Особисті фінанси
Найкращі місяці для поїздки в Італію
Найкращі місяці для поїздки в Італію
Для Італії період з листопада по березень — це час, коли оживає її справжня чарівність. Повільніший темп життя та невелика кількість відвідувачів пропонують мандрівникам справжню можливість зазирнути у повсякденне життя місцевих жителів.
Що подивитися, що робити, де зупинитися та де поїсти, щоб скористатися цим чудовим часом спокійного відпочинку пише travelandleisure.
Знакові місця, такі як канали Венеції, художні галереї Флоренції, історичні пам’ятки Риму та мальовничі міста Амальфітанського узбережжя, такі як Позітано, Амальфі та Равелло, стають легкодоступними.
Сервірування столу для дегустації вин у П’ємонті, Італія.
Сервірування столу для дегустації вин у П'ємонті, Італія., Фані Курті

Де зупинитися

В цей час ціни на преміальні готел і нижчі, то иожна зупиниьися і там. Уявіть собі персоналізоване перебування в Badia di Pomaio, чарівній віллі поблизу Ареццо, міста в Тоскані; в затишному бутик-готелі Villa Crespi на озері Орта; або в Casa Baglioni, елегантному історичному палаці в самому серці Мілана.
Де поїсти
Протягом низького сезону харчування відбувається у розслабленій та особистій атмосфері. Ресторани, тратторії та місцеві кафе тепло вітають невелику кількість відвідувачів, даючи кухарям та господарям достатньо часу для особистого спілкування з гостями.

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
