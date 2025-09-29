Найкращі місяці для поїздки в Італію Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Найкращі місяці для поїздки в Італію

Для Італії період з листопада по березень — це час, коли оживає її справжня чарівність. Повільніший темп життя та невелика кількість відвідувачів пропонують мандрівникам справжню можливість зазирнути у повсякденне життя місцевих жителів.

Що подивитися, що робити, де зупинитися та де поїсти, щоб скористатися цим чудовим часом спокійного відпочинку пише travelandleisure

Знакові місця, такі як канали Венеції, художні галереї Флоренції, історичні пам’ятки Риму та мальовничі міста Амальфітанського узбережжя, такі як Позітано, Амальфі та Равелло, стають легкодоступними.

Сервірування столу для дегустації вин у П’ємонті, Італія., Фані Курті

Де зупинитися

Де поїсти

Протягом низького сезону харчування відбувається у розслабленій та особистій атмосфері. Ресторани, тратторії та місцеві кафе тепло вітають невелику кількість відвідувачів, даючи кухарям та господарям достатньо часу для особистого спілкування з гостями.

