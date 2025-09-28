Польща досягла рекордного рівня зайнятості завдяки українським працівникам Сьогодні 13:15 — Світ

Польща досягла рекордного рівня зайнятості завдяки українським працівникам

У січні 2025 року рівень безробіття в Польщі впав до історичного мінімуму — 2,6%, що робить країну лідером серед держав ЄС. Цьому, зокрема, посприяла активна участь українців на ринку праці, які приїхали у Польщі з початком російської агресії.

Про це пише видання inpoland, посилаючись на дані ООН та Deloitte.

Як українські біженці підтримують польську економіку

Зазначається, у країні працевлаштовані 69% працездатних українських біженців, що майже не відрізняється від показника серед польських громадян (75%).

Минулого року українські працівники, які становили близько 5% робочої сили країни, внесли до польського держбюджету приблизно 15,1 мільярда злотих (3,6 млрд євро) через податки та соціальні внески.

Це свідчить про їхній вагомий економічний внесок та ефективну інтеграцію.

Водночас деякі українські мігранти стикаються з мовними та адміністративними бар’єрами.

За словами експертів, подолання цих труднощів може додатково збільшити економічний ефект на 6 мільярдів злотих на рік.

Нагадаємо, за даними GUS, на польському ринку праці фіксують дві паралельні тенденції: кількість іноземних працівників зростає, але вакансій стає менше. На кінець другого кварталу 2025 року в Польщі було 95,7 тис. вакансій. Це на 5,3 тис. менше, ніж трьома місяцями раніше, і на 15,1 тис. менше, ніж рік тому.

З 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 55 127 грн станом на вересень 2025 р.) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

Також в країні заборонять неоплачуване стажування на роботі. За словами міністерки сім’ї, праці та соціальної політики Агнешки Дземянович-Бонк, в уряді прагнуть захистити передусім молодь від експлуатації на робочих місцях.

