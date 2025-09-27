Neuralink розпочне клінічні випробування імпланту, що «переводить» думки в текст Сьогодні 02:13 — Світ

Neuralink розпочне клінічні випробування імпланту, що «переводить» думки в текст

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску, у жовтні цього року планує розпочати клінічні випробування у США. Її імплант має зчитувати сигнали мозку та перетворювати їх у текст, відкриваючи нові можливості для людей із порушеннями мовлення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Подробиці

Президент компанії DJ Seo під час виступу в Сеулі заявив, що найближчим часом Neuralink розпочне тестування системи, яка дозволятиме «читати» слова, ще до того, як вони будуть озвучені.

За його словами, впродовж 3−4 років компанія бачить сценарій, коли перший здоровий пацієнт зможе отримати такий імплант, а до 2030 року технологія може стати доступною для широкого кола користувачів.

Американське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) вже надало Neuralink дозвіл на проведення випробувань експериментального пристрою.

Наразі компанія веде ще п’ять клінічних досліджень, де імпланти дозволяють керувати комп’ютерами та роботизованими протезами.

Жоден із подібних імплантів, що зчитують мовні сигнали безпосередньо з мозку, поки не доступний комерційно.

У Neuralink наголошують, що першочергова мета — допомога пацієнтам із серйозними медичними станами, але в довгостроковій перспективі компанія прагне створити споживчу технологію для розширення людських можливостей.

