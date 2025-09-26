Європейські країни програють у рейтингу експатів: чому так Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Щороку InterNations, глобальна спільнота для людей, які живуть та працюють за кордоном, проводить комплексне опитування про життя експатів.

Організація опитує десятки тисяч експатів про легкість облаштування, роботи за кордоном та проведення дозвілля в десятках країн світу.

Італія, Франція, Німеччина та Мальта, опускаються вниз у рейтингу, навіть потрапляючи до нижньої десятки, пише В останні роки такі давні європейські напрямки для емігрантів, якопускаються вниз у рейтингу, навіть потрапляючи до нижньої десятки, пише Євроньюз.

Лише одна європейська країна потрапила до першої десятки рейтингу 2025 року, тоді як шість посіли місця в нижній десятці.

Що ж відлякує експатів від європейських напрямків?

Іспанія була єдиною європейською країною, яка потрапила до першої десятки цього року, посівши 9 місце.

Їй вдалося зайняти це місце головним чином завдяки першому місцю (серед 46 країн) у підкатегорії якості життя — тенденція, що триває з 2022 року.

Причин гарного результату багато: експати люблять погоду, культуру та нічне життя, а також можливості для занять спортом.

Понад чотири з п’яти респондентів погоджуються, що Іспанія пропонує доступну, легкодоступну та високоякісну медичну допомогу.

Громадський транспорт — це ще один плюс, оскільки експати високо оцінюють Іспанію за її доступність. За словами респондентів, тут також безпечно та легко пересуватися пішки або на велосипеді.

Однак Іспанія починає падати, коли йдеться про індекс роботи за кордоном. Країна посідає похмуре 34-те місце за кар’єрними перспективами та не набагато краща за зарплатою та гарантією зайнятості.

В індексі основних послуг для експатів Іспанія також показала низькі результати. Експати поставили країну на 26-те місце як за простотою адміністрування, так і за доступністю житла.

Азійські країни домінують у десятці найкращих напрямків для експатів

Порівняно з минулим роком, Китай (6-е місце) та Малайзія (10-е місце) є єдиними новачками у першій десятці у 2025 році. Разом із Таїландом (4-е місце), В’єтнамом (5-е місце) та Індонезією (8-е місце) це означає, що азійські країни домінують у половині списку.

Одна річ, яка об’єднує експатів у цих п’яти країнах, — це їхнє задоволення особистим життям.

Однак найбільше коливається індекс якості життя: від 6-го місця Китаю до 40-го Індонезії.

Однак загалом, експати, які проживають у цих країнах, оцінюють своє щастя в першій десятці, за винятком Малайзії (15-те місце).

Країни Латинської Америки посідають лідируючі місця

Трійку лідерів посідають країни Латинської Америки: Панама, Колумбія та Мексика.

Їх об’єднує дружня та гостинна культура, без нестачі в соціальному житті, про що свідчить неймовірна легкість адаптації.

Вони також є популярними місцями для пенсіонерів, причому висока частка експатів (25 відсотків або більше проти 11 відсотків у світі) кажуть, що вони вже на пенсії.

Європейські країни

Більше половини нижньої десятки займають європейські країни: Італія (37-ме місце), Швеція (38-ме місце), Норвегія (39-те місце), Велика Британія (41-е місце), Німеччина (42-е місце) та Фінляндія (43-тє місце).

Експати ставлять ці країни в десятку найгірших, коли йдеться про їхнє задоволення життям за кордоном, за винятком Італії, яка посідає посереднє 26-те місце.

Причини їхнього незадоволення різні. Наприклад, хоча три скандинавські країни пропонують чудове середовище та клімат (топ-10 рейтингу), експати мають труднощі з легкістю облаштування (останній десяток). У списку основних потреб для експатів ті, хто проживає в Італії та Німеччині, мають труднощі з цифровим життям та, зокрема, з адмініструванням.

Південна Корея (44-те місце), Туреччина (45-те місце) та Кувейт (46-те місце) входять до трійки останніх.

Експати, зокрема, погоджуються з тим, що працювати в цих країнах важко, оскільки всі три країни входять до нижньої десятки індексу роботи за кордоном, а також посідають три нижні місця за культурою праці та задоволенням від роботи.

