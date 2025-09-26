Де в жовтні можна ще плавати у морі: ТОП-4 напрямки (фото, температура) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Для тих, хто ще не був у відпустці, можна насолоджуватися теплим сонячним відпочинком у жовтні, навіть у Європі. Найкращі місця відпочинку в Європі зібрали Еxpress

1. Лансароте, Канарські острови, Іспанія (26,8°C)

За даними Метеорологічного бюро, температура на Лансароте в жовтні все ще досить висока, із середнім максимумом 26,8°C.

Найтепліше місце у нашому списку, безумовно, для тих, хто віддає перевагу ніжитися на сонці на піщаному пляжі.

У жовтні на Лансароте випадає мінімум опадів, що робить його ідеальним часом для піших прогулянок, дослідження місцевих ринків та виноградників острова, а також занять водними видами спорту без літніх натовпів.

2. Кіпр (26,7°C)

Другий найтепліший напрямок у нашому списку, Кіпр, має високу температуру протягом жовтня, особливо в Пафосі, де максимальна температура становить близько 26,7ºC, а сонячне світло світить 10 годин щодня.

Температура моря також висока в жовтні, в середньому 24 °C, що робить цей місяць ідеальним для купання.

З огляду на низьку кількість відвідувачів у жовтні, мандрівники можуть досліджувати археологічні пам’ятки Пафосу та відвідувати гастрономічні фестивалі без натовпу.

3. Гран-Канарія, Канарські острови, Іспанія (26,4 °C)

На Гран-Канарії в жовтні тепло, сонячно та сухо, із середньою температурою 26,4°C.

Цей прекрасний острів має 237 кілометрів берегової лінії та 96 кілометрів золотих пляжів, що робить його ідеальним місцем для осіннього пляжного відпочинку.

Відвідувачі можуть розраховувати на більш спокійний відпочинок у жовтні, оскільки найбільше натовпів припадає на пікові літні місяці.

Деякі популярні розваги у жовтні включають піші прогулянки, збирання каштанів, водні види спорту та відпочинок на пляжі.

4. Кос, Греція (26 °C)

Кос, грецький острів в Егейському морі, відомий своїми приголомшливими пляжами та багатою історією.

За даними Метеорологічної служби, температура в жовтні сягає максимуму в 26 °C, а сонячне світло світить близько восьми годин на день.

Однак у жовтні бувають зрідка дощі, тому відвідувачам слід взяти з собою легкий дощовик про всяк випадок.

На відміну від літніх місяців, на Косі в жовтні набагато тихіше, що робить його ідеальним часом для дослідження деяких туристичних визначних пам’яток острова.

Відвідувачі можуть здійснити одноденну поїздку, щоб побачити вулкан острова в Нісіросі, дослідити чарівні села острова або просто відпочити на пляжі.

