Де в жовтні можна ще плавати у морі: ТОП-4 напрямки (фото, температура)

17
Для тих, хто ще не був у відпустці, можна насолоджуватися теплим сонячним відпочинком у жовтні, навіть у Європі. Найкращі місця відпочинку в Європі зібрали Еxpress.
1. Лансароте, Канарські острови, Іспанія (26,8°C)

За даними Метеорологічного бюро, температура на Лансароте в жовтні все ще досить висока, із середнім максимумом 26,8°C.
Найтепліше місце у нашому списку, безумовно, для тих, хто віддає перевагу ніжитися на сонці на піщаному пляжі.
У жовтні на Лансароте випадає мінімум опадів, що робить його ідеальним часом для піших прогулянок, дослідження місцевих ринків та виноградників острова, а також занять водними видами спорту без літніх натовпів.

2. Кіпр (26,7°C)

Другий найтепліший напрямок у нашому списку, Кіпр, має високу температуру протягом жовтня, особливо в Пафосі, де максимальна температура становить близько 26,7ºC, а сонячне світло світить 10 годин щодня.
Температура моря також висока в жовтні, в середньому 24 °C, що робить цей місяць ідеальним для купання.
З огляду на низьку кількість відвідувачів у жовтні, мандрівники можуть досліджувати археологічні пам’ятки Пафосу та відвідувати гастрономічні фестивалі без натовпу.

3. Гран-Канарія, Канарські острови, Іспанія (26,4 °C)

На Гран-Канарії в жовтні тепло, сонячно та сухо, із середньою температурою 26,4°C.
Цей прекрасний острів має 237 кілометрів берегової лінії та 96 кілометрів золотих пляжів, що робить його ідеальним місцем для осіннього пляжного відпочинку.
Відвідувачі можуть розраховувати на більш спокійний відпочинок у жовтні, оскільки найбільше натовпів припадає на пікові літні місяці.
Деякі популярні розваги у жовтні включають піші прогулянки, збирання каштанів, водні види спорту та відпочинок на пляжі.

4. Кос, Греція (26 °C)

Кос, грецький острів в Егейському морі, відомий своїми приголомшливими пляжами та багатою історією.
За даними Метеорологічної служби, температура в жовтні сягає максимуму в 26 °C, а сонячне світло світить близько восьми годин на день.
Однак у жовтні бувають зрідка дощі, тому відвідувачам слід взяти з собою легкий дощовик про всяк випадок.
На відміну від літніх місяців, на Косі в жовтні набагато тихіше, що робить його ідеальним часом для дослідження деяких туристичних визначних пам’яток острова.
Відвідувачі можуть здійснити одноденну поїздку, щоб побачити вулкан острова в Нісіросі, дослідити чарівні села острова або просто відпочити на пляжі.

Довідка Finance.ua:

  • Цього літа кількість українців, які відпочивали за кордоном, значно зросла. На відпочинок вирушили понад 236 тисяч осіб, що на 70% більше, ніж у 2024 році (139 тисяч). Найпопулярнішими напрямками стали Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія.
  • Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування). Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.
  • Нагадаємо, що Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
