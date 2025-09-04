Нові правила перетину кордонів ЄС: що зміниться для українців
З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців.
Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.
Про це нагадало Посольство України у Польщі.
Що потрібно знати
Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).
Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.
Збираються такі дані:
- фото обличчя;
- відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);
- дані закордонного паспорта;
- дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.
Як це працюватиме на практиці
- Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
- Залізничні подорожі — процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.
- Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.
Навіщо це робиться
- Щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС.
- Щоб запобігати використанню підроблених документів.
- Щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.
Нагадаємо, 18 липня, Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду. Система EES — частина масштабного пакету «Smart Borders», який передбачає цифровізацію прикордонного контролю;
