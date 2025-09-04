0 800 307 555
Нові правила перетину кордонів ЄС: що зміниться для українців

З 12 жовтня 2025 року змінюються правила перетину кордонів ЄС для українців.
Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України.
Про це нагадало Посольство України у Польщі.

Що потрібно знати

Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів (короткострокове перебування).
Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація.
Збираються такі дані:
  • фото обличчя;
  • відбитки 4 пальців (для осіб від 12 років);
  • дані закордонного паспорта;
  • дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Як це працюватиме на практиці

  • Усі пасажири транспортних засобів мають виходити з транспорту для проходження біометрії.
  • Залізничні подорожі — процедура залежатиме від пункту пропуску, може відрізнятися.
  • Відмова надати біометричні дані = законна підстава для відмови у в’їзді.

Навіщо це робиться

  • Щоб ефективніше контролювати дотримання правил перебування в ЄС.
  • Щоб запобігати використанню підроблених документів.
  • Щоб підвищити безпеку у країнах Шенгенської зони.
Нагадаємо, 18 липня, Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду. Система EES — частина масштабного пакету «Smart Borders», який передбачає цифровізацію прикордонного контролю;
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
