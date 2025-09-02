За часів Трампа з ринку праці США зникли понад мільйон іммігрантів — Finance.ua
укр
За часів Трампа з ринку праці США зникли понад мільйон іммігрантів

Світ
За часів Трампа з ринку праці США зникли понад мільйон іммігрантів
За часів Трампа з ринку праці США зникли понад мільйон іммігрантів
Понад 1,2 мільйона іммігрантів залишили робочу силу США з січня до кінця липня, свідчать попередні дані Бюро перепису населення, проаналізовані Дослідницьким центром Pew. Це перше значне скорочення кількості іноземних працівників після того, як у 2023 році число людей, які нелегально перебувають у країні, сягнуло рекордних 14 мільйонів.
Про це пише Associated Press.
За оцінками Pew, іммігранти становлять майже п’яту частину американської робочої сили. Вони забезпечують близько 45% робітників у сільському господарстві, рибальстві та лісовому господарстві, майже третину зайнятих у будівництві та чверть працівників сфери послуг. Втрата такого ресурсу, кажуть експерти, загрожує як аграрному сектору, так і будівництву та охороні здоров’я.
Посилена міграційна політика адміністрації Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії обіцяв депортувати мільйони нелегальних працівників, уже призвела до скорочення нелегальних перетинів кордону. Хоча він заявляв, що пріоритетом є видворення «небезпечних злочинців», більшість затриманих агентами ICE не мали судимостей.
За словами економістки Федерального резервного банку Далласа Пії Орреніус, іммігранти зазвичай забезпечують щонайменше половину приросту робочих місць у США. Зменшення їхньої кількості, за її словами, «мало величезний вплив на здатність створювати нові робочі місця».
Наслідки вже відчутні у фермерських районах. У Каліфорнії та Техасі фермери повідомляють про нестачу робочих рук, через що частина врожаю залишається зіпсованою. Представники аграрних організацій заявляють, що страх перед рейдами імміграційної служби паралізував роботу на полях, будівельних майданчиках та підприємствах.
Подібна ситуація спостерігається і в будівництві. За даними Асоціації генеральних підрядників Америки, у половині мегаполісів скоротилася кількість робочих місць у цій сфері. У районі Лос-Анджелеса втратили понад шість тисяч робочих місць, у Ріверсайд-Сан-Бернардіно — понад сім тисяч.
Фахівці також попереджають про ризики для системи охорони здоров’я, адже близько 43% доглядальників удома є іммігрантами. У Каліфорнії половина працівників довгострокового догляду, які входять до профспілки SEIU, також мають міграційне походження.
«Що буде, коли іммігрантів не стане у полі, на будівництві чи в лікарнях?» — ставить питання голова місцевої профспілки Арнульфо Де Ла Круз, наголошуючи, що криза робочої сили може вдарити по кожному американцеві.
За матеріалами:
Букви
