США запроваджують візову заставу до $15 000 для туристів із деяких країн — Finance.ua

США запроваджують візову заставу до $15 000 для туристів із деяких країн Сьогодні 16:23 — Особисті фінанси

США запроваджують візову заставу до $15 000 для туристів із деяких країн

Держдепартамент може вимагати від деяких мандрівників внесення застави у розмірі $15 тис. для отримання ділових або туристичних віз.

Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що Державний департамент США має намір розпочати пілотну програму, яка може вимагати заставу до 15 тисяч доларів від іноземців, що подаються на короткострокові візи B-1 (ділові поїздки) та B-2 (туризм).

Програму запроваджено згідно з указом президента Дональда Трампа, виданим у перший день його другого терміну, і вона триватиме з 5 серпня 2025 року по 5 серпня 2026 року.

Деталі програми

Програма дозволяє офіцерам консульської служби вимагати заставу в розмірі 5 000, 10 000 або 15 000 доларів. Це стосується громадян країн, де фіксується високий рівень порушень термінів перебування після закінчення дії візи, або де, на думку США, недостатній рівень перевірки безпеки. При цьому рішення про необхідність застави ухвалюватиметься індивідуально.

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Заставу необхідно внести перед отриманням візи. Якщо особа залишає США вчасно, кошти повертаються. Якщо ж термін перебування перевищено або порушено інші умови, заставу конфіскують.

Хто підпадає під дію програми

Це правило стосується лише туристичних і ділових віз (B-1/B-2) та лише заявників з країн, включених до спеціального переліку. Список країн буде опубліковано не менш ніж за 15 днів до початку дії програми. При цьому уточнюється, що застави вимагатимуть не від усіх громадян таких країн, а лише в разі окремого рішення консульських працівників.

Громадяни країн, які беруть участь у програмі безвізового в’їзду до США (Visa Waiver Program), не підпадають під дію нових правил.

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250 доларів США. Новий платіж стосуватиметься більшості категорій тимчасових відвідувачів США: Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація президента США планує запровадити новий збір «Visa integrity fee» у розмірі щонайменше. Новий платіж стосуватиметься більшості категорій тимчасових відвідувачів США:

туристів;

ділових мандрівників;

студентів;

учасників культурних і робочих програм.

Українці, які переїхали до США, можуть скористатися програмами іпотечного кредитування. Тут важливо знайти оптимальний варіант кредиту на житло, адже це впливає на розмір щомісячних платежів і загальні витрати в довгостроковій перспективі.

Як пише видання AOL із посиланням на дані Self Financial, медіанна вартість оренди житла у США зросла з $824 у 2008 році до понад $1300 у 2025-му. У мегаполісах на кшталт Нью-Йорка та Лос-Анджелеса ціни ще вищі. Лише за останні три роки оренда зросла майже на 6%, випереджаючи темпи зростання зарплат. У середньому, щоб оплатити оренду житла, американцеві потрібна ціла тижнева зарплата.

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