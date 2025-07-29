Як придбати житло в США: поради для українців — Finance.ua
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Як придбати житло в США: поради для українців

Нерухомість
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Як придбати житло в США: поради для українців
Як придбати житло в США: поради для українців, www.freepik.com
Іпотека (mortgage) у США — це форма позики, яка дозволяє людям придбати житло в США, де сам об’єкт нерухомості слугує заставою. Простіше кажучи, це угода між позичальником (покупцем житла) і кредитором (найчастіше банком або іпотечною компанією), яка надає позичальникові можливість купити нерухомість і виплачувати позикові кошти протягом певного терміну — зазвичай від 10 до 30 років.
Якщо позичальник не виконує зобов’язання за платежами, кредитор має право вилучити власність. Такий підхід дає людям можливість придбати житло без необхідності відразу оплачувати його повну вартість.
Іпотечний платіж складається з двох основних частин: основної суми боргу та відсотків:
  • основна сума — початковий розмір позики, який поступово погашається з часом;
  • відсотки — плата кредитору за використання позикових коштів, розрахована за узгодженою ставкою.
Поради для українців, які планують придбати житло в США
  1. Підготовка документів: заздалегідь зберіть всі необхідні документи, включаючи переклади та апостилі, якщо потрібно.
  2. Покращення кредитного рейтингу: погасіть наявні борги та уникайте нових перед подаванням заявки.
  3. Консультація з фахівцями: зверніться до іпотечних брокерів або фінансових консультантів, які мають досвід роботи з іноземними покупцями.
  4. Розгляд альтернатив: оцініть можливість використання програм підтримки першого житла або регіональних програм допомоги.
Читайте більше деталей у нашій новій статті:

Іпотека в США: як це працює

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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