Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування — Finance.ua
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Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування

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Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування
Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування
Більшість українців — 64% - вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так — 24%. При цьому з лютого-березня 2025 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося.
Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології — КМІС.
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Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося:
  • все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок.
  • Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру — 32%.
Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування
Станом на травень-початок червня 2025 року сприйняття Д. Трампа практично не змінилося. Наразі 72% вважають, що це погано для України, що Президентом США є Д. Трамп. Лише 16% вважають, що це добре.
Як українці сприймають політику Європи і США щодо України — опитування
Підсумки
З лютого 2025 року існує різке погіршення сприйняття політики керівництва США щодо України.
Отже, попри все більшість українців — 63% — продовжують добре ставитися до США в цілому. Ставляться погано — 29%.
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Раніше міністр оборони США Піт Хегсет 10 червня заявив, що Сполучені Штати мають намір скоротити свій бюджет на закупівлю озброєння для України у 2026 році. Але не уточнив масштаби запланованих скорочень.
Він заявив, що «мирне врегулювання шляхом переговорів» відповідає найкращим інтересам України, росії та Сполучених Штатів, але що «слово перемога», а також шлях до перемоги та миру, не були чітко визначені. В Інституті вивчення війни (ISW) дали аналіз наслідкам.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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