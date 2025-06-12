Скорочення допомоги США: які можуть бути наслідки — Інститут вивчення війни Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Скорочення допомоги США: які можуть бути наслідки — Інститут вивчення війни

Міністр оборони США Піт Хегсет 10 червня заявив, що Сполучені Штати мають намір скоротити свій бюджет на закупівлю озброєння для України у 2026 році. Але не уточнив масштаби запланованих скорочень.

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Хегсет заявив, що «мирне врегулювання шляхом переговорів» відповідає найкращим інтересам України, росії та Сполучених Штатів, але що «слово перемога», а також шлях до перемоги та миру, не були чітко визначені.

В Інституті вивчення війни ( ISW ) дали аналіз наслідкам.

Зменшення військової допомоги США Україні не призведе до сталого миру в Україні і не змусить президента росії путіна переглянути свою теорію перемоги.

Як пишуть експерти, теорія перемоги путіна стверджує, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну.

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ISW продовжує оцінювати, що західна військова допомога, особливо та, яку тільки США можуть надати швидко та масштабно, залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти вирішальних успіхів на полі бою, і чинить тиск на путіна, щоб той переоцінив свою теорію перемоги.

Скорочення допомоги США Україні дає росії більше переваги на полі бою та, ймовірно, додасть Путіну сміливості продовжувати війну та зміцнить його віру в те, що росія може завоювати Україну.

Кремль продовжує атакувати Україну, використовуючи риторику, що представляє анахронічне тлумачення історії України, заперечує існування незалежної української мови та культури та дискредитує український уряд.

ISW продовжує оцінювати, що росія, найімовірніше, просуває такі наративи, щоб створити умови для виходу росії з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною. Водночас росія підтримує давню вимогу, щоб Україна погодилася на зміну режиму та встановлення проросійського маріонеткового уряду.

Російські чиновники також намагаються риторично відколоти Україну від її західних партнерів та виступають за ескалацію російської ударної тактики в Україні, щоб той послабив свою підтримку України.

Хоча українські війська продовжують завдавати ударів по російських військових та оборонно-промислових цілях у тилу росії.

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