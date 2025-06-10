Тривають торговельні переговори між США та Китаєм: реакція ринків — Finance.ua

Тривають торговельні переговори між США та Китаєм: реакція ринків Сьогодні 11:33

Тривають торговельні переговори між США та Китаєм: реакція ринків

Високопосадовці США та Китаю у вівторок відновили торговельні переговори другий день поспіль у Лондоні, сподіваючись досягти прориву щодо експортного контролю над такими товарами, як рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним шоком у ланцюжку поставок та уповільненням економічного зростання.

Про це пише Reuters

Інвестори сподіваються, що дві держави зможуть покращити зв’язки після того, як полегшення, спричинене попередньою торговельною угодою, укладеною в Женеві минулого місяця, змінилося новими сумнівами.

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Раніше Вашингтон звинуватив Пекін у блокуванні експорту, який має вирішальне значення для таких секторів, як автомобільна, аерокосмічна, напівпровідникова та оборонна промисловість.

Переговори відбуваються у вирішальний момент для обох економік, оскільки митні дані показують, що експорт Китаю до США в травні впав на 34,5%. Це є найбільшим падінням з лютого 2020 року, коли спалах пандемії COVID-19 перевернув світову торгівлю.

Хоча вплив на інфляцію в США та ринок праці поки що був незначним, долар залишається під тиском з боку політики США.

Часто хаотична політика Трампа щодо тарифів сколихнула світові ринки, спричинила затори та плутанину у великих портах, а також коштувала компаніям десятків мільярдів доларів втрачених продажів та вищих витрат.

Другий раунд зустрічей між двома сторонами відбувся через чотири дні після телефонної розмови Трампа та Сі, що стало їхньою першою прямою взаємодією з моменту інавгурації Трампа 20 січня.

Після розмови Трамп заявив, що Сі погодився відновити поставки до США рідкоземельних мінералів та магнітів, а агентство Reuters повідомило, що Китай надав тимчасові експортні ліцензії постачальникам рідкоземельних металів трьох провідних американських автовиробників.

Реакція ринків

У вівторок світові фондові ринки зросли, а долар трохи зміцнився на тлі очікувань другого дня переговорів між США та Китаєм, оскільки з’явилися обережні сигнали, що напруження між двома найбільшими економіками світу може почати спадати.

За ринками Азії, ф’ючерси на європейські індекси EUROSTOXX 50 та FTSE піднялися приблизно на 0,1%, як і американські ф’ючерси на Nasdaq і S&P 500, які також вказували на зростання на відкритті торгів у США.

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