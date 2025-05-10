США та Китай розпочали торговельні переговори — Finance.ua

США та Китай розпочали торговельні переговори Сьогодні 16:33

США та Китай розпочали торговельні переговори

У суботу, 10 травня, у швейцарській Женеві розпочалися перші офіційні торговельні переговори між представниками США та Китаю, після того, як у квітні Трамп оголосив масштабні мита на китайські товари, на що Пекін відповів контрзаходами щодо американського імпорту.

Про це повідомляє CNN із посиланням на китайські ЗМІ.

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Зазначається, що китайську сторону на переговорах представляє віцепрем’єр-міністр Хе Ліфен, американську делегацію очолює міністр фінансів Скотт Бессент.

На початку цього тижня Бессент назвав цю зустріч «важливим кроком», проте закликав не очікувати від неї великої торговельної угоди.

Раніше США встановили мінімальні 145% мита на більшість китайського імпорту, а Китай відповів 125% митом на більшість американського імпорту.

Експерти з логістики вважають, що через це торгівля між двома сторонами різко падає.

Навіть зниження митних ставок вдвічі може бути недостатнім, щоб істотно змінити рівень торгівлі між США й КНР. На думку економістів, мита у 50% стануть початком для відновлення нормального бізнесу між двома країнами.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп припустив зниження мит на китайські товари до 80%, вимагаючи від Китаю «відкрити свій ринок для США».

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