Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів

90
Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів
Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів
Президент США Дональд Трамп запропонував ввести 80% мито на товари з Китаю напередодні переговорів, які розпочнуться в суботу, закликаючи Пекін активніше відкривати свої ринки для американської продукції.
Про це він написав у Truth Social.
«80% мито на Китай виглядає правильно! Звертаюся до Скотта Б.», — написав Трамп у соціальних мережах у п’ятницю вранці, маючи на увазі міністра фінансів Скотта Бессента.
Читайте також
«Китай повинен відкрити свій ринок для США — це було б так корисно для них! Закриті ринки більше не працюють!», — додав він в іншому дописі.
Нагадаємо, США та Китай цього тижня вперше з початку торговельної війни за президентства Дональда Трампа обговорять мита. Переговори пройдуть у Женеві 11−12 травня.
Читайте також
Американську делегацію очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Ґрір, китайську — віцепрем’єр Хе Ліфен.
Бессент заявив в інтерв’ю Fox News, що мета переговорів — «деескалація, а не велика угода». За даними Financial Times, Пекін погодився на зустріч після сигналів Вашингтона про можливе пом’якшення тарифної політики. У Мінкомерції Китаю зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням інтересів бізнесу й глобальних очікувань.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems