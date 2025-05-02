Рубіо: Китай важливіший для США, ніж війна в Україні — Finance.ua

Рубіо: Китай важливіший для США, ніж війна в Україні Сьогодні 14:34

Рубіо: Китай важливіший для США, ніж війна в Україні

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація США може зменшити увагу до війни в Україні через важливіші глобальні питання, зокрема питання Китаю та ядерних амбіцій Ірану.

Про це він повідомив в інтерв’ю Fox News.

Рубіо вкотре нагадав, що війна росії в Україні розпочалась не за нинішньої адміністрації США та додав, що вона не має військового вирішення.

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«Це не наша війна. Я маю на увазі, що це війна, яка почалася за часів Джо Байдена протягом трьох років і тривала. Вони не доклали жодних зусиль, щоб довести її до кінця, і це війна, яка не має військового рішення. По суті, путін не може захопити всю Україну, а Україна не може повністю відштовхнути росіян до меж 2014 року. І тому питання тут полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може розмовляти з обома сторонами і, сподіваємося, привести його до угоди — і це президент Трамп. І це те, що він намагався зробити протягом 100 днів. Він доклав зусиль, щоб досягти миру, припинити вбивства і руйнування», — зазначив він.

Держсекретар заявив, що вперше за понад три роки обидві сторони конфлікту представили свої вимоги до мирної угоди, але «ці дві позиції все ще відрізняються одна від одної».

Рубіо натякнув на можливу зміну в підході США до війни в Україні.

«Настає момент, коли президент має вирішити, скільки ще часу на найвищих рівнях нашого уряду приділяти цьому, коли, можливо, одна з двох сторін або обидві недостатньо близькі, коли у нас так багато, я б сказав, навіть важливіших питань, що відбуваються по всьому світу. Не те щоб війна в Україні не важлива, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, важливіше в довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно, ядерні амбіції Ірану, знаєте, всі ці інші речі, які у нас відбуваються», — зауважив він.

Водночас держсекретар наголосив на тому, що це означає, що США «не будуть готові допомогти, якщо матимуть змогу».

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