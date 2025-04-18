Рубіо розповів, що може змусити США відмовитись від наміру припинити війну в Україні — Finance.ua
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Рубіо розповів, що може змусити США відмовитись від наміру припинити війну в Україні

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Рубіо розповів, що може змусити США відмовитись від наміру припинити війну в Україні
Рубіо розповів, що може змусити США відмовитись від наміру припинити війну в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо найближчими днями стане зрозуміло, що припинити війну в Україні неможливо, США можуть відмовитись від своїх зусиль.
Про це він сказав журналістам перед вильотом з Парижа, повідомляє CNN.
«Якщо неможливо припинити війну в Україні, нам потрібно рухатись далі. Нам потрібно дуже швидко визначитись зараз, і я кажу про кілька днів, чи можна це виконати (припинити війну) чи ні», — заявив він.
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Таку заяву він зробив після того, як разом зі спецпосланцями США Кітом Келлогом та Стівом Віткоффом відвідав Францію, де вони зустрілись з українськими та європейськими посадовцями.
Рубіо зауважив, що ця зустріч у Парижі була для того, аби обговорити детальні аспекти того, що потрібно для завершення російсько-української війни, та чи можна її припинити загалом.
«Якщо це неможливо, якщо ми настілки далекі один від одного, що це не відбудеться, то, я думаю, президент, ймовірно, досягне точки, коли він скаже, що ми завершили. Це не наша війна. Ми її не починали. США допомагали Україні останні три роки, і ми хочемо, щоб це закінчилось, але це не наша війна», — додав Рубіо.
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За його словами, Трамп від початку вступу на посаду президента США на найвищому рівні докладає зусиль, щоб покласти кінець війні.
«Зараз ми підходимо до моменту, коли нам потрібно вирішити та визначити, чи можливо це загалом, чи ні. Ось чому ми взаємодіємо з обома сторонами», — підсумував він.
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