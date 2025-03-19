Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США

77
Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США
Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США
США готові значно посилити санкційний тиск на росію, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, хоча висловив переконання, що врегулювання війни, розпочатої рф проти України, можливе й без таких кроків.
Про це він заявив в інтерв’ю Fox News 18 березня.
«Президент Дональд Трамп доручив мені, у разі необхідності, довести санкції до максимального рівня 10, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів. Проте я вірю, що ми зможемо схилити його до діалогу і без посилення санкцій», — заявив Бессент.
Читайте також
Водночас міністр наголосив, що адміністрація США тримає всі варіанти на столі, і за потреби може застосувати найжорсткіші санкції проти росії, зокрема у сфері енергетики.
Зазначається, що президент Трамп поставив завдання переглянути підхід до санкцій. Раніше ми застосовували те, що я називаю «м'якими санкціями», додав глава Мінфіну.
За його словами, попередні заходи послаблювали глобальні позиції долара. Натомість тепер США можуть перейти до максимально жорсткого санкційного режиму, подібного до того, що застосовувався проти Ірану, зазначив Бессент.
Читайте також
Нагадаємо, 7 березня Дональд Трамп порушив тему посилення американських санкцій проти росії, водночас закликавши обидві сторони відновити мирні переговори.
Перегляд санкцій у сфері енергетики є частиною ширшого переосмислення політики США до росії, що може включати зняття обмежень із певних осіб і компаній, зокрема російських олігархів. Після анексії Криму в 2014 році Сполучені Штати запровадили санкції, які передбачали візові заборони, заморожування активів і обмеження в енергетичному, фінансовому та оборонному секторах.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems