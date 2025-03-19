Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США Сьогодні 11:15

Війну в Україні можна завершити без посилення санкцій проти росії — міністр фінансів США

США готові значно посилити санкційний тиск на росію, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, хоча висловив переконання, що врегулювання війни, розпочатої рф проти України, можливе й без таких кроків.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News 18 березня.

«Президент Дональд Трамп доручив мені, у разі необхідності, довести санкції до максимального рівня 10, щоб змусити володимира путіна сісти за стіл переговорів. Проте я вірю, що ми зможемо схилити його до діалогу і без посилення санкцій», — заявив Бессент.

Водночас міністр наголосив, що адміністрація США тримає всі варіанти на столі, і за потреби може застосувати найжорсткіші санкції проти росії, зокрема у сфері енергетики.

Зазначається, що президент Трамп поставив завдання переглянути підхід до санкцій. Раніше ми застосовували те, що я називаю «м'якими санкціями», додав глава Мінфіну.

За його словами, попередні заходи послаблювали глобальні позиції долара. Натомість тепер США можуть перейти до максимально жорсткого санкційного режиму, подібного до того, що застосовувався проти Ірану, зазначив Бессент.

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Нагадаємо, 7 березня Дональд Трамп порушив тему посилення американських санкцій проти росії, водночас закликавши обидві сторони відновити мирні переговори.

Перегляд санкцій у сфері енергетики є частиною ширшого переосмислення політики США до росії, що може включати зняття обмежень із певних осіб і компаній, зокрема російських олігархів. Після анексії Криму в 2014 році Сполучені Штати запровадили санкції, які передбачали візові заборони, заморожування активів і обмеження в енергетичному, фінансовому та оборонному секторах.

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