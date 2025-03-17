Уповноважений президента повідомив, за яких умов можуть бути скасовані санкції проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уповноважений президента повідомив, за яких умов можуть бути скасовані санкції проти рф

14
Уповноважений президента повідомив, за яких умов можуть бути скасовані санкції проти рф
Уповноважений президента повідомив, за яких умов можуть бути скасовані санкції проти рф
Західні санкції проти росії можуть бути скасовані, якщо це допоможе забезпечити безпеку та справедливість для України.
Про це Politico сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він заявив, що повернення країн, які так чи інакше ведуть бізнес з росією, є питанням часу, але воно має відбутися за відповідних умов.
Читайте також
Економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоресурсів, за його словами, мають свої власні цілі, які можуть підштовхнути росію припинити агресію та змусити укласти угоду про тривалий мир.
Наразі, зазначив Власюк, передчасно говорити про те, зняття яких саме санкцій має бути частиною можливих угод.
Читайте також
Він нагадав, що росіяни піднімають питання про скасування санкцій. «Принаймні деякі з них, що дозволяє нам краще зрозуміти, які санкції є найболючішими, — зауважив Власюк. — Завжди добре знати, що є найболючішим, і ми повинні використовувати цей важіль з розумом».
За словами Власюка, у рамках будь-якої тривалої угоди, яка мала б забезпечити гарантії безпеки для України, Київ домагатиметься справедливості для українського народу, включно з компенсацією, враховуючи масштаби жертв, які українці понесли.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems