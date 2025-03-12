Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро — Finance.ua

Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро Сьогодні 05:33 — Світ

За підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС — у минулому році ця сума перевищила 2,5 млрд євро.

Про це повідомляє GMK Center

Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС.

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«Найбільші обсяги поставок припали на напівфабрикати — їх купили 3,15 млн т. Ключовими споживачами російських напівфабрикатів були Бельгія, Італія, Данія та Чехія — 425,65 тис. т (+11%). Також країни ЄС імпортували з рф 1,03 млн т чавуну, та 1,04 млн т заліза прямого відновлення (DRI)», — вказує видання.

Таким чином, попри запроваджені Європою санкції, імпорт російської металопродукції в ЄС залишається значним. Деякі країни, зокрема Італія, Бельгія та Чехія, продовжують активно купувати продукцію рф.

«Україна, як кандидат та майбутній член єдиного європейського економічного простору, могла б замістити російських постачальників. Українські виробники здатні наростити випуск та експорт напівфабрикатів, чавуну та DRI, що дозволило б ЄС зменшити залежність від російської сировини та водночас підтримати економіку України. Однак для цього необхідні як додаткові інвестиції у виробничі потужності, так і політична воля європейських країн», — резюмує видання.

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Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року — ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.

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