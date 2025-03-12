Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкції не працюють: за рік ЄС імпортував російського металу на 2,5 млрд євро

Світ
9
За підсумками 2024 року, Європейський Союз імпортував з росії 5,34 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу. Попри санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту продукції в ЄС — у минулому році ця сума перевищила 2,5 млрд євро.
Про це повідомляє GMK Center.
Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень та наявність виключень, які дозволяють російській металургії експортувати на ринки ЄС.
Читайте також
«Найбільші обсяги поставок припали на напівфабрикати — їх купили 3,15 млн т. Ключовими споживачами російських напівфабрикатів були Бельгія, Італія, Данія та Чехія — 425,65 тис. т (+11%). Також країни ЄС імпортували з рф 1,03 млн т чавуну, та 1,04 млн т заліза прямого відновлення (DRI)», — вказує видання.
Таким чином, попри запроваджені Європою санкції, імпорт російської металопродукції в ЄС залишається значним. Деякі країни, зокрема Італія, Бельгія та Чехія, продовжують активно купувати продукцію рф.
«Україна, як кандидат та майбутній член єдиного європейського економічного простору, могла б замістити російських постачальників. Українські виробники здатні наростити випуск та експорт напівфабрикатів, чавуну та DRI, що дозволило б ЄС зменшити залежність від російської сировини та водночас підтримати економіку України. Однак для цього необхідні як додаткові інвестиції у виробничі потужності, так і політична воля європейських країн», — резюмує видання.
Читайте також
Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року — ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems