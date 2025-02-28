Імпорт російської нафти до Індії впав до мінімуму за останні два роки — Finance.ua

Імпорт російської нафти до Індії впав до мінімуму за останні два роки Сьогодні 21:14 — Енергетика

У лютому імпорт сирої нафти з рф до Індії впав до найнижчого рівня з січня 2023 року.

Про це пише Bloomberg

Про це свідчать дані компанії Kpler, що вказує на те, як січневі санкції США порушили ланцюги постачання.

Зазначається, що подальші закупки Індії — яка торік була найбільшим покупцем російської нафти — у найближчі два місяці, ймовірно, зменшаться ще більше. Причина — санкції, які призвели до різкого скорочення доступності флоту та продавців вантажів зі знижкою.

Згідно з даними, імпорт російської нафти до Індії впав на 14,9% порівняно з січнем, і в середньому цього місяці Індія отримувала 1,4 млн барелів на добу. При цьому Індія почала отримувати на 8,3% більше нафти з Іраку.

Kpler повідомив, що Індія закупила більше нафти також у Нігерії, Анголи, Мексики та Колумбії, аби компенсувати втрату російської нафти.

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