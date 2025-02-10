Індія готова піти на тарифні поступки Трампу, щоб запобігти торговельній війні, — Reuters — Finance.ua
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Індія готова піти на тарифні поступки Трампу, щоб запобігти торговельній війні, — Reuters

Світ
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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планує знизити тарифи на американські товари напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, аби сприяти зростанню експорту до Індії та запобігти можливій торговельній війні.
Про це інформує Reuters.
За словами джерел в уряді Індії, дводенний візит Моді до США розпочинається в середу, 12 лютого. Він проходить на тлі загострення торговельних відносин, оскільки Трамп готує нові тарифи, зокрема 25% на імпорт сталі та алюмінію. Попри це, Індія шукає шляхи для зміцнення двосторонньої торгівлі, обсяг якої за минулий фінансовий рік перевищив 118 млрд доларів.
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Влада Індії розглядає зниження тарифів на товари в щонайменше 12 ключових секторах, включаючи електроніку, медичне і хірургічне обладнання, а також хімікати, щоб збільшити американський експорт відповідно до внутрішніх виробничих планів Нью-Делі.
«Цей візит дасть можливість розвинути успіхи нашої співпраці під час його (Трампа. — Ред.) першого терміну», — заявив Моді.
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За його словами, технології, торгівля, оборона, енергетика та стійкість ланцюгів поставок — це сфери, в яких партнерство може бути посилене і поглиблене.
Крім того, як стверджують джерела в уряді Індії, розглядається можливість поступок щодо товарів, які Індія переважно отримує зі Сполучених Штатів або має більший потенційний апетит до купівлі, наприклад, антен тарілок і деревної целюлози.
Також урядовці заявили, що Індія відкрита до обговорення можливої мініторгівельної угоди.
За матеріалами:
Espreso.tv
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