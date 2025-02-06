Торгова війна між США та ЄС може негативно вплинути на Україну — Свириденко Сьогодні 11:45 — Світ

Торгова війна між США та ЄС може негативно вплинути на Україну — Свириденко

Можливі контрзаходи Європейського союзу у відповідь на анонсоване президентом США Дональдом Трампом запровадження мит на імпорт товарів з ЄС можуть негативно вплинути на економіку України.

Про це сказала перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна вже мала досвід, коли президент Трамп запроваджував мита на сталь у 2018 році, і тоді ЄС вжив контрзаходів, зазначила Свириденко. Україна потрапила під ці заходи, що призвело до зменшення експорту. «Я думаю, що це теж може, на жаль, вплинути на нас негативним чином», — вважає перша віцепремʼєрка.

Свириденко зазначила, що на США у 2024 році припадало 2,08% українського експорту, ключовим товаром у структурі якого є метал. «Якщо США запровадять додаткові мита на нього, то це, вочевидь, вплине на зменшення обсягів експорту», — додала міністерка.

У березні 2018 року Трамп ввів мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній. ЄС знадобилося три місяці, щоб схвалити заходи у відповідь на товари США на суму €2,8 млрд.

У січні 2025-го Трамп заявив, що він запровадить мита щодо ЄС, пославшись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній та його великий торговий дефіцит у товарах.

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3 лютого Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед початком неформальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі відреагувала на заяву Трампа, зазначивши, що переможців у торгівельних війнах немає. «Якщо Сполучені Штати та ЄС почнуть торгівельну війну, то збоку сміятиметься Китай», — сказала Каллас.

Євросоюз планує вжити обмежувальні заходи проти компаній Кремнієвої долини, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита для блоку, повідомила FT 5 лютого з посиланням на джерела. Рішення може втягнути сферу послуг у торгову війну.

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