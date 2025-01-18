Сировинна залежність: скільки російського урану імпортує Євросоюз — Finance.ua

Сировинна залежність: скільки російського урану імпортує Євросоюз Сьогодні 06:01

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну західні країни, щоб позбавити кремль прибутку, зробили серйозні кроки для скорочення залежності від російських нафти та газу.

Але санкції зачепили не всі енергоносії: зокрема, росія досі залишається одним із найбільших постачальників урану до Європейського Союзу.

Цей факт не може не викликати тривогу ще й з тієї причини, що Москва любить шантажувати постачанням сировини. Що й сталося восени: у вересні володимир путін доручив своєму уряду проаналізувати обмеження експорту в «недружні країни» урану, а також титану та нікелю.

«Слово і діло» пропонує подивитися, як за десять років змінювалася частка російського урану в імпорті Євросоюзу.

Крім росії, до трійки основних постачальників урану до Європейського Союзу входять Канада та Казахстан.

У 2014 році країни Євросоюзу імпортували 14,75 тисяч тонн урану, 18% сировини було з росії. Частка Казахстану того року становила 26,7%, а Канади — 12,6%.

В 2015 році частка російського урану в імпорті Євросоюзу збільшилася до 25,6%. Частка Казахстану становила 18,4%, а Канади — 17,8%. Загалом було закуплено 15,99 тисяч тонн урану.

У 2016 році країни Євросоюзу імпортували 14,33 тисяч тонн урану. Частка росії в імпорті становила 19,3%, Казахстану — 15,8%, Канади — 20,6%.

У 2017 році частка російського урану в Євросоюзі зменшилася до 15,3%. Частка Канади становила 28,6%, Казахстану — 14,4%. Загалом країни блоку закупили 14,31 тисяч тонн урану.

В 2018 році частка російського урану в імпорті ЄС була рекордно низькою за десять років — 13,7%. Загалом країни Євросоюзу купили 12,84 тисяч тонн урану. Частка Канади становила 28,3%, Казахстану — 13,7%.

У 2019 році Євросоюз імпортував урану на рівні попереднього року — 12,84 тисяч тонн. Але частка росії зросла до 19,8%, Казахстану — до 19,6%, а Канади — знизилася до 11,6%.

У 2020 році частка російського урану в імпорті зросла до 20,2%. Частка Казахстану становила 19,2%, а Канади — 18,4%. Загалом країни блоку закупили 12,59 тисяч тонн урану.

В 2021 році з усього імпортованого Євросоюзом урану (11,98 тисяч тонн) 19,7% було з росії. Частка Казахстану зросла до 23%, Канади знизилася до 14,3%.

У перший рік повномасштабної війни Євросоюз імпортував 11,72 тисячі тонн урану, у тому числі 1,98 тисяч тонн російського (16,9%). Частка Канади та Казахстану зросла до 22% та 26,8% відповідно.

У 2023 році з 14,58 тисяч тонн урану, імпортованого Євросоюзом, 3,42 тисячі тонн було з росії (23,5%). Частка Канади в імпорті зросла до 32,9%, Казахстану — знизилася до 21%.

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