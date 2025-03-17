ЄС відклав санкції проти російського ЗПГ, очікуючи на домовленості зі США — Politico Сьогодні 17:17

ЄС відклав санкції проти російського ЗПГ, очікуючи на домовленості зі США — Politico

Євросоюз не став у лютому вводити санкції проти зрідженого природного газу (LNG) з росії, оскільки спочатку планує узгодити з Вашингтоном постачання американського палива.

Про це повідомляє Politico.

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За даними видання, Брюссель опинився під тиском окремих країн-членів ЄС, які наполягали на обмеженнях для російського ЗПГ. Однак офіційні особи вирішили відкласти заборону, поки не буде досягнуто енергетичної угоди зі США.

Також тимчасово призупинена публікація довгоочікуваної «дорожньої карти» щодо зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів. Як зазначає Politico, цей документ має охоплювати не лише газ, а й постачання нафти та ядерних технологій з росії.

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«Ми продовжуємо працювати над дорожньою картою, але терміни змінилися через останні геополітичні події», — цитує видання високопосадовця Єврокомісії, який побажав залишитися анонімним.

Подальші санкції ЄС щодо російської енергетики залежатимуть від рішення адміністрації Дональда Трампа щодо експорту американського ЗПГ. Якщо Вашингтон підтримає угоду, це може розморозити європейську «дорожню карту» та відновити дискусію про поступову відмову від російського ЗПГ. В іншому випадку Брюссель змушений буде шукати альтернативні рішення самостійно.

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