США скасували угоду на $75 млн щодо підтримки енергетики України — Finance.ua

США скасували угоду на $75 млн щодо підтримки енергетики України Сьогодні 10:43 — Енергетика

США скасували угоду на $75 млн щодо підтримки енергетики України

Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) стосовно розірвання грантової угоди з Українським фондом енергетичної підтримки на суму $75 млн.

Про це повідомляє Енергоспівтовариство.

Зазначається, що 12 березня, секретаріат організації підтвердив, що до них надійшло повідомлення від USAID про розірвання угоди стосовно підтримки української енергетики вартістю $75 млн, та заявив, що наразі чекає додаткових роз’яснень.

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Як повідомляється, скасування цієї угоди призведе до зменшення доступних коштів на забезпечення енергетичного сектору України необхідним обладнанням.

Зауважимо, після шести тижнів ревізії адміністрація Білого дому офіційно скасувала 83% програм USAID.

Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

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Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Кошти Фонду використовуються для ремонту пошкоджених енергооб’єктів, встановлення нових потужностей і забезпечення безперебійного постачання електроенергії в умовах воєнного стану.

Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.

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