Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро — Finance.ua
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Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро

Енергетика
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Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро
Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро
Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору. Про це повідомило Міненерго.
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«Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.
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Довідка Finance.ua:

  • Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро.
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  • Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
  • За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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