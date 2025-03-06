Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро — Finance.ua

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро Сьогодні 11:14 — Енергетика

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро

Кошти Уряду Австралії будуть розподілятись на ключові нагальні потреби українського енергосектору. Про це повідомило Міненерго.

«Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.

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Довідка Finance.ua:

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро.

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Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб’єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.

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