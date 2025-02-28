Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка) — Finance.ua
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Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка)

Енергетика
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Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка)
Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка)
У 2023 році на частку відновлюваних джерел енергії припадало 45,3% валового споживання електроенергії в ЄС, що на 4,1 відсоткових пункти (п.п.) більше, ніж у 2022 р.
Це є найбільшим річним збільшенням частки відновлюваної енергії у валовому споживанні електроенергії з початку часового ряду в 2004 р. Про це пише Євростат.
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Крім того, річне збільшення у 2022 р. (3,5 п.п.) і 2020 р. (3,3 в. п.) були другим і третім за величиною щорічного зростання відповідно.
Вітрова (38,5% від загального обсягу) і гідроенергія (28,2%) становлять більше двох третин загального обсягу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.
Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка)
Далі йшла сонячна енергія, яка склала 20,5%, тоді як на тверде біопаливо та інші відновлювані джерела припадало 6,2% і 6,6% відповідно.
Зростання відновлюваної електроенергії за останнє десятиліття в основному було досягнуто завдяки розширенню вітрової та сонячної енергії.
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Сонячна енергія є джерелом, що найшвидше зростає, зросла лише з 7,4 терават-годин (ТВт-год) у 2008 році (що становить лише 1% від загального обсягу) до 252,1 ТВт-год у 2023 році.

Країни

Дані показують, що понад 75% електроенергії, спожитої у 2023 році, було вироблено з відновлюваних джерел в Австрії (87,8%, переважно гідроенергетика), Швеції (87,5%, переважно гідроенергетика та вітряна енергія) та Данії (79,4%, переважно вітрова енергетика).
Як рекордно зростає відновлювана електроенергія в ЄС (інфографіка)
Частки вище 50% також зареєстровані в Португалії (63,0%), Хорватії (58,8%), Іспанії (56,9%), Латвії (54,3%) і Фінляндії (52,4%).
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На іншому кінці шкали частка електроенергії з відновлюваних джерел становила менше 20% на Мальті (10,7%), Чехії (16,4%), Люксембурзі (18,0%) та Угорщині (19,5%).
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Раніше йшлося, що Єврокомісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року. «Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Мета — гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України», — сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, Україна та ЄС с грудня 2024 року домовилися про збільшення лімітів імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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