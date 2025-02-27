Інвестори розраховують на поліпшення умов для розбудови «зелених» електростанцій, — експерт Сьогодні 08:38 — Енергетика

Держава має забезпечити надання інвесторам досконалих умов підтримки нових проєктів будівництва зелених електростанцій, вважає Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.

За її словами, інвестиційний клімат, управління ринковими та політичними ризиками залишаються ключовими для прийняття рішень інвесторами.

Вона нагадала, що у 2025 році держава планує провести 4 «зелених» аукціони для залучення інвесторів в будівництво сонячних, вітрових електростанцій та інших типів відновлюваної енергетики сукупно на 350 МВт потужності.

«Поки потенційні інвестори не покладають значних надій на ці аукціони, але все ж таки певні кроки для поліпшення механізму проводяться», — пояснює експертка.

Також вона розповіла, що на початку лютого були підписані зміни до законодавства президентом України, які передбачають, що один переможець аукціону зможе отримати до 50% від річної квоти підтримки.

Водночас Орлова повідомила, що найближчим часом очікується погашення частини боргу виробникам з ВДЕ за «зеленим» тарифом, користуючись коштами, зекономленими «Укренерго» за тарифом на диспетчеризацію.

Як повідомлялося раніше, ЄБРР підтримав ідею створення Фонду, який прискорить будівництво зеленої енергетики в Україні. Інвестори очікують, що фонд запрацює навесні 2025 року.

УНІАН За матеріалами:

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