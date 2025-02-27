У США розробили батарею, яка може перетворювати ядерні відходи на електрику — Finance.ua
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У США розробили батарею, яка може перетворювати ядерні відходи на електрику

Технології&Авто
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Група дослідників з Університету штату Огайо (США) досягла важливої ​​віхи в накопиченні енергії після розробки батареї, яка може перетворювати ядерні відходи на електроенергію.
Про це повідомляє The Independent.
Науковці вже випробували батарею нового покоління за допомогою прототипу пристрою, здатного збирати достатню кількість ядерного випромінювання для живлення мікрочипів.
За словами вчених, сама ж батарея працює, приймаючи навколишнє гамма-випромінювання від відпрацьованого ядерного палива та перетворюючи його на світло за допомогою сцинтиляційних кристалів. Потім це світло перетворюється на електрику за допомогою сонячних елементів. При цьому, батарея не містить радіоактивних матеріалів, тобто до неї безпечно торкатися. Однак вона не розробляється для цивільного використання.
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Натомість дослідники заявили, що передбачають використання таких батарей у ядерних системах для дослідження космосу та морських глибин.
«Ми збираємо щось, що за природою вважається сміттям, намагаючись перетворити це на скарб», — сказав Реймонд Као, професор в Університеті штату Огайо, який керував дослідженням.
Зазначається, що ця технологія також розробляється в Китаї в рамках 14-го п’ятирічного плану країни. Пекінська компанія Betavolt заявила минулого року, що сподівається масово виробляти «ядерні батареї» для комерційних застосувань, таких як телефони, дрони та медичні пристрої.
За матеріалами:
Укрінформ
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