Україна досягла повної енергонезалежності від росії, — Шмигаль — Finance.ua
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Україна досягла повної енергонезалежності від росії, — Шмигаль

Енергетика
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Україна досягла повної енергонезалежності від росії, — Шмигаль
Україна досягла повної енергонезалежності від росії, — Шмигаль
Україна від’єдналася від російської і білоруської енергомережі в перші дні повномасштабного вторгнення. Сьогодні Україна повністю інтегрована в енергетичний ринок Європи.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції з нагоди п’ятої річниці роботи Уряду.
«Попри війну, Україна перейшла повністю на газ власного видобутку, відмовилась від транзиту російського газу», — наголосив очільник Уряду.
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Також він наголосив на інших досягненнях:
  • Історичне зближення з ЄС. Сьогодні Україна є країною-кандидатом, яка перейшла до конкретних перемовин про членство. Очікується відкриття всіх переговорних кластерів цього року: трьох в першому півріччі, ще трьох — до кінця року.
  • Безвізи з ЄС або інтеграція в єдиний європейський ринок. Приєднання до ENTSO-E, торгівля без мит, транспортний безвіз, єдина митна декларація — це все вже працює і допомагає українцям і українському бізнесу. Триває робота, аби наша країна стала невід’ємною частиною внутрішнього ринку ЄС.
  • Зроблено в Україні. Пільгове кредитування «5−7-9», компенсація за українську сільгосптехніку та енергетичне обладнання, гранти єРобота, єОселя, індустріальні парки. Це все працює, і Уряд буде далі фінансувати ці програми.
Як зазначив Шмигаль, лише за програмою «5−7-9» від старту у 2020 році бізнес залучив 106,5 тис. кредитів на суму 369,4 млрд грн.
По проекту єРобота з липня 2022 року було видано грантів на більш ніж 12 млрд грн, зокрема на підтримку малого і середнього бізнесу — понад 5 млрд грн. Тільки за 2024 рік понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку.
За матеріалами:
Finance.ua
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