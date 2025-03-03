Україна збільшила імпорт електроенергії: які країни постачали найбільше — Finance.ua

Україна збільшила імпорт електроенергії: які країни постачали найбільше Сьогодні 20:40 — Енергетика

Україна збільшила імпорт електроенергії: які країни постачали найбільше

У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем 2025 — до 244 тис. МВт-год.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Найбільше електроенергії було імпортовано з Угорщини, 35% від загального обсягу, та зі Словаччини — 30%.

Найменше електроенергії поставили з Молдови (частина обсягів — можливо реімпорт з Румунії). За місяць імпорт з Угорщини зріс на 77%. У порівнянні з лютим 2024 імпорт електроенергії зріс в 2,9 разів.

Водночас, рівень використання зарезервованого перетину використовується лише на 30−50%, в залежності від доби.

Економічна Правда За матеріалами:

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