По енергетиці України летить все, що є в рф, окрім ядерної зброї, — глава Міненерго Сьогодні 11:38 — Енергетика

По енергетиці України летить все, що є в рф, окрім ядерної зброї, — глава Міненерго

Під час масованих ударів по енергосистемі російські агресори застосовують всі види озброєння, яке у них є, окрім ядерного, а взагалі енергосистема переживає обстріли тієї чи іншої потужності мало не щодня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Сьогодні по енергетиці летить все, що у них є, окрім ядерної зброї», — сказав він під час зустрічі в Європейській бізнес-асоціації в середу.

Він пояснив, що такі масовані обстріли відрізняються від щоденних по складності та кількості зброї, яку використовує рф.

При цьому міністр наголосив, що економічної доцільності в масованих обстрілах немає, оскільки були удари, які обходилися, за підрахунками військових в $1,3 млрд.

«Ворог не рахує гроші. У 2022−2023 роках вони переважно використовували „шахеди“, щоб знищити, наприклад, трансформатор. Порівнюючи вартість „шахеда“ і трансформатора, можна зрозуміти, що це, очевидно, економічно обґрунтований удар. Сьогодні вартість удару, ось я згадав серпень 2024 року, це $1,3 млрд за один раз», — описав ситуацію очільник Міненерго.

Він також додав, що за минулий рік приблизно 1700 одиниць ракет та дронів було застосовано по енергетиці, тільки за час з 17 листопада по сьогодні — приблизно 950.

При цьому Галущенко підкреслив, що цілісність та стабільна робота енергосистеми забезпечується завдяки професіоналізму та відданості енергетиків, які вміють швидко відновлювати пошкодження, попри ризик для життя, якому піддаються, зокрема, коли лагодять обладнання під напругою та під тиском.

Відповідаючи на запитання щодо прогнозу на 2025 рік, глава Міненерго відзначив, що енергетика у будь-якому випадку встоїть і що з допомогою Збройних сил вдасться уникнути важких наслідків навіть від масованих ударів.

Як раніше заявив міністр енергетики Герман Галущенко, російські обстріли суттєво впливають на український газовидобуток, але це носить тимчасовий характер, оскільки, за його словами, «ми знаємо, що з цим робити».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.